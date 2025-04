Gironacci critica Ciarapica:: "Negozi, il saldo è negativo"

"L’euforia commerciale, un tema cavalcato da rappresentanti dell’amministrazione per campagna elettorale e fa male vedere con quanta superficialità si affronta la questione delle nuove aperture dei negozi". Manola Gironacci, presidente dell’associazione Viviamo Civitanova, non si accoda all’entusiasmo del sindaco Fabrizio Ciarapica, sempre in prima fila alle inaugurazioni di nuove attività commerciali "perché - spiega - va ringraziato di cuore chi ha deciso di investire qui, ma siamo seriamente preoccupati, visto che non siamo di certo una isola felice come si vorrebbe far credere". E offre il quadro completo dei numeri: "ad oggi Civitanova purtroppo resta con un saldo negativo: 5 rinnovi locali o spostamenti di punti vendita sul territorio, 25 tagli del nastro e 58 chiusure". Sarebbe stato, a suo giudizio, un segnale di inversione di tendenza "se le nuove aperture fossero state la conseguenza di una strategia politica messa in atto da Palazzo Sforza con aiuti a sostegno della categoria, dopo aver preso coscienza del momento difficile che questa sta vivendo. Una amministrazione attenta, e preoccupata a sostenere l’economia locale, avrebbe già organizzato un cartellone di eventi per la Pasqua e per il primo di maggio. Invece, silenzio tombale". Pone poi l’accento sul decoro urbano: "anche nelle piccole cose si nota la sciatteria che regna nelle strade del centro, con l’abbandono al proprio destino per il settore commercio da parte di questa amministrazione. Piccole cose che, però, danno immediatamente una immagine di trascuratezza, vedi la mancata manutenzione delle aiuole di corso Umberto, dove crescono le erbacce". "Che bello sarebbe – conclude Gironacci – se Civitanova avesse un’amministrazione collaborativa e attenta ad organizzare incontri e feste per brindare ai propri traguardi e successi e non il contrario, non impegnata a brindare a investimenti fatti da imprenditori pieni di speranza. Al momento assistiamo a una Civitanova che sembra correre su due binari paralleli, quello del privato e quello amministrativo, ma con velocità diverse. Il privato traina il pubblico".