Gironacci critica Silenzi: "L’area camper funziona"

di Lorena Cellini

Ancora problemi all’area camper della zona commerciale. Anche ieri difficoltà per registrarsi per l’impossibilita di scegliere attraverso l’app una modalità di pagamento, usufruire dei servizi e accedere nel parcheggio. Disagi che seguono il black out internet tra sabato e lunedì, che ha impedito l’ingresso. In merito a questo arriva però la conferma dell’assessore al Turismo Manola Gironacci: "L’area camper è funzionante e la rete wi-fi collegata. Da sabato alle 16 a lunedì alle 8 il servizio wi-fi è stato ‘sabotato’ abbassando la leva nel quadro elettrico: questa è la risposta del gestore che ha tracciato il servizio. Ora si è provveduto a eliminare il tasto che permetteva di staccare la wi-fi manualmente, così da evitare che qualcun altro si diverta a creare un disservizio". Gironacci, ne addita la responsabilità a una manina galeotta ed evoca Giulio Silenzi, esponente del Pd, che sulla sua pagina Facebook ha denunciato il problema. "Interessante – dice –che nelle quaranta ore in cui il servizio è stato volontariamente staccato da qualcuno sia passato proprio Silenzi e abbia prontamente fatto un comunicato invece di chiamare i vigili urbani. Viene da pensare che per lui sia prioritario denigrare la città invece che rendersi utile". "L’area sosta camper – aggiunge l’assessore – è stata realizzata lì per evitare che i mezzi di grossa cilindrata entrino in città aumentando l’inquinamento. Poi coi bus si può raggiungere il centro o con le biciclette dirigersi dove si vuole. L’operazione ha permesso di acquisire a patrimonio comunale un’area dimenticata, anche da Silenzi quando era vicesindaco".

Il dem però ieri ha deciso di tornato all’area camper per testare di nuovo la procedura di accesso. "Gironacci – replica – mi chiama in causa con parole pesanti. Le dico che chi mal fa mal pensa. Non so dove sia collocato il quadro elettrico ma chiedo: viene tenuto all’esterno alla mercé di chiunque? Se così fosse sarebbe grave e comunque, di questo danneggiamento, è stata fatta denuncia?". "La verità – continua Silenzi – è che anche oggi (ieri, ndr) la procedura per registrarsi non va e quando si inaugura un servizio bisogna fare in modo che funzioni". Quanto al riferimento della Gironacci di aver ereditato un’area abbandonata e oggi recuperata con la piazzola camper, Silenzi ribatte: "L’assessore pensi piuttosto al Varco sul Mare. Abbiamo consegnato alla città un gioiello ora lasciato nel degrado da questa amministrazione".