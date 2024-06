Gironacci: "Valutiamo l’appello"

"Sono, e mi sento anche ora, una donna delle istituzioni pertanto confermo la mia fiducia nella magistratura e con il mio avvocato stiamo valutando i presupposti per presentare appello". Manola Gironacci il giorno dopo la sentenza del Tar che ha respinto il suo ricorso contro il decreto bis del sindaco, emesso ad aprile per confermare la revoca della delega di assessore al turismo, non alza ancora bandiera bianca e fa un bilancio del suo lavoro. "Ringrazio – premette – i miei elettori e il sindaco per l’opportunità che mi è stata data, ho apprezzato l’incarico e l’ho sentito come un impegno verso tutta la mia città. Unico rammarico, non aver potuto portare a termine quanto mi ero prefissata e mi dispiace perché dalla mia lunga esperienza da commerciante ho ben chiare le necessità di Civitanova, centro e periferia". "Il mio scopo – continua – era migliorare Civitanova, renderla più attrattiva e farla conoscere per la nostra vera identità e storicità (vedi Petena) e con piacere vedo che sono stati presi in considerazione e si continuano a proporre progetti iniziati da me". Gironacci rivendica di "aver gettato le basi per il nuovo sito del turismo, ho iniziato un percorso che per esaltare un evento si è esteso per più giorni limitando la spesa, vedi il Carnevale, e continua la mia strategia per rendere centrali anche le periferie. Migliorare Civitanova è l’obiettivo, affinché ci siano parcheggi a sufficienza, bagni pubblici e servizi degni di una città balneare, commerciale, accogliente e più sicura". Quindi un passaggio politico, ma senza scorie: "Grazie al sindaco e all’amministrazione perché ho collaborato con tutte le forze politiche presenti, con Fratelli d’Italia per Civitanova Jazz, con Vince Civitanova per rendere la città più ciclabile, sentendomi l’assessore di tutti. In conclusione – prosegue Gironacci – ringrazio tutte le persone che fanno politica con impegno, perché mi hanno fatto apprezzare quanto conta darsi per uno scopo nobile senza ritorni e senza lacci e per questo, tanto mi è piaciuto e mi ha riempito di orgoglio ma resta l’amarezza per non aver potuto portare a termine tutti i progetti. Sono sicura che avremo ancora occasione di confrontarci per il bene di Civitanova affinché continui ad essere la spiaggia delle Marche e un luogo bello, pulito e sicuro per chi ci lavora e risiede impegnandomi in prima persona come ho sempre fatto".

Lorena Cellini