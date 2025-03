Giselda e la passione per la musica: "Nelle canzoni racconto la mia vita"

Ha 14 anni e un sogno: arrivare al grande pubblico con le sue canzoni. Giselda Asllani è una giovane cantautrice. Vive a Camporotondo e frequenta il primo anno del liceo musicale Filelfo di Tolentino. Ha iniziato da bambina, davanti alla tv, e da allora non si è più fermata; a 8 anni ha cominciato ad andare a scuola di canto, mentre la scrittura dei testi è decollata in prima media, a 11-12 anni. "In generale parlo poco – spiega Giselda –. In quel periodo avevo litigato con un’amica. Scrivere è stato un modo per aprirmi, per esprimere ciò che sentivo". Alla primissima canzone, ne sono seguite altre. Ha dato vita a cinque brani, di cui due in inglese; si possono ascoltare su tutte le piattaforme, Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music…. Sono in cantiere nuove canzoni. "Racconto quello che vivo, la mia adolescenza, le cose di tutti i giorni – aggiunge -, lo trovo liberatorio. Vorrei fare proprio la cantautrice come lavoro, affinché qualcuno possa ritrovarsi in quello che sento. Affinché la mia musica possa aiutare". La ragazza nel tempo ha partecipato a diversi concorsi, come Il Cantagiro, Civitanova Solidarity Sound 2024 dove è arrivata prima, Tour Music Fest, Festival sotto il Conero, Capitello d’oro, Voci d’oro, La luce in musica, in cui si è classificata al secondo posto. Ma ora punta a The Voice Kids in Inghilterra. "Tra qualche anno mi piacerebbe provare ad entrare nella scuola di Amici – conclude Giselda –, un grande trampolino di lancio. Intanto vado avanti col sostegno delle mie amiche, le mie fan numero uno, e soprattutto della famiglia. Questo non è un percorso facile, ma i miei genitori mi sostengono sempre, sono la mia roccia. E non posso che essere grata".

Lucia Gentili