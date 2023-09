Gismondi: "Sull’area ex Cecchetti servirebbero spiegazioni alla città"

Piero Gismondi all’epoca delle firma della convenzione urbanistica per l’area ex Cecchetti tra l’amministrazione e la Civitanova 2000, nel luglio del 2016, era presidente della commissione urbanistica consiliare nella giunta del sindaco Tommaso Corvatta, a cui nel luglio del 2017 sarebbe subentrato Fabrizio Ciarapica. Oggi è consigliere comunale di opposizione, eletto con la lista La Nuova Città.

Che idea si è fatto della mancata realizzazione delle opere di compensazione a vantaggio della città, sottopasso e museo?

"Immagino dipenda soprattutto dai costi, che nel frattempo sono raddoppiati. Leggo poi che il Comune potrebbe escutere la polizza fideiussoria, ma mi chiedo di che cifra parliamo. Credo che la somma incassata non basterà per realizzare il sottopasso di collegamento con via Venezia. E poi, il museo civico perché non è stato completato? Sono molte le spiegazioni che andrebbero date alla città. Ma, mesi fa ho chiesto la convocazione delle commissione consiliare urbanistica per discutere anche della convenzione. Forse risale addirittura a otto mesi fa la prima richiesta a cui ne è seguita un’altra, qualche mese dopo, ma niente".

I costi nell’edilizia sono raddoppiati, quindi anche la spesa per le opere in convenzione, ma chi ha lottizzato ha incassato dalla vendita di appartamenti.

"Chiaro e basti pensare che oggi nel quartiere Risorgimento, un’area che conosco particolarmente bene, il costo a metro quadrato di un appartamento nuovo non è sotto i 3.000 euro. Per l’area ex Cecchetti parliamo di cifre superiori".

Tra amministrazione e Civitanova 2000 è guerra di carte bollate. Chi ha ragione?

"Non saprei. Bisognerebbe esaminare bene la convenzione del 2016. Per esempio ricordo che l’allora dirigente dell’urbanistica, Maurizio Scarpecci, parlava di rilasciare l’agibilità degli appartamenti solo quando fossero state ultimate le opere di compensazione. Per questo ritengo importante che venga convocata la commissione urbanistica perché questa vicenda non può essere lasciata solo alla trattazione degli avvocati".

La Civitanova 2000 si è detta disposta a realizzare un’opera alternativa al sottopasso. Può essere una soluzione?

"Mi chiedo di che progetto e di che costi parliamo. Per questo bisogna che la politica ne discuta".