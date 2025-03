Gita finita in ospedale: “Dimessi quasi tutti gli alunni, non sappiamo cosa è successo”

Macerata, 29 marzo 2025 – “Ero con i ragazzi. Ho partecipato al viaggio con loro, anche perché questo è legato a un importante progetto. Al momento, credo che nessuno sia in grado di dire che cosa sia successo, anche perché il primo episodio di malessere risale a giovedì mattina”. Alessandra Albucci, dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo “Lotto” di Monte San Giusto, ricostruisce il percorso dei 44 ragazzi della Media, accompagnati da sei docenti, iniziato mercoledì notte e conclusosi venerdì sera con una quindicina di allievi costretti a recarsi al pronto soccorso di Civitanova per disturbi gastrointenstinali manifestatisi in precedenza. “Intanto – sottolinea – mi preme dire che dei 12 studenti ricoverati venerdì sera, sette a Civitanova e cinque a Macerata, dieci sono stati dimessi. Ne restano ancora due nell’ospedale del capoluogo, ma credo che nelle prossime ore torneranno a casa anche loro”.

L’itinerario, i luoghi che gli studenti sangiustesi hanno visitato – Montecassino, Napoli e Caserta – e le strutture in cui hanno alloggiato nulla hanno a che vedere con quelli dei settanta ragazzi dell’Iis Mattei di Recanati, anch’essi rimasti intossicati dopo una gita a Paestum: gli studenti leopardiani hanno accusato i malesseri nella notte tra mercoledì e giovedì; alcuni di loro sono rientrati a casa proprio nella giornata di giovedì, mentre quelli che avevano accusato i sintomi più gravi hanno fatto rientro nella serata di venerdì. Proprio venerdì è iniziata la disavventura dei ragazzi sangiustesi.

“Dopo aver visitato Montecassino – spiega la dirigente che, pur essendo con i ragazzi, è stata sempre bene e non ha accusato nessun tipo di problema – giovedì mattina eravamo a Napoli per visitare la Città della Scienza. È stato in quel frangente che c’è stato un ragazzo che si è sentito male e ha rimesso. Venerdì mattina, prima di entrare alla reggia di Caserta, è stata la volta di una ragazza che ha accusato un forte mal di testa, inizialmente senza vomito. Sono rimasta con lei, e successivamente ha rimesso due volte. Poi, prima del pranzo, ha vomitato un altro ragazzo”.

Insomma, un succedersi di casi, che è andato crescendo dopo che tutti erano risaliti nell’autobus per il viaggio di ritorno. “Alla prima tappa hanno rimesso altri due ragazzi e, giunti all’Aquila, quelli che manifestavano sintomi erano saliti a una quindicina, determinando una situazione non semplice da gestire, sebbene fossimo attrezzati con i necessari kit di soccorso e specifici sacchetti”.

A quel punto la dirigente ha fatto la scelta di proseguire, ma nello stesso tempo ha chiamato il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, tramite il quale è stata avvertita l’Ast di Macerata che ha messo in moto tutte le procedure del caso. “In vista del nostro rientro, tramite il 118, sono stati allertati gli ospedali e abbiamo convocato tutti i genitori dei ragazzi – prosegue la dirigente scolastica –. Devo un ringraziamento al sindaco e a tutti gli operatori dell’Ast che hanno affrontato la situazione in modo tempestivo ed efficiente”.

Sono state fornite all’Ast tutte le informazioni sui luoghi visitati e sui cibi consumati, sia nelle località in cui i ragazzi sono stati, sia nelle soste durante il viaggio, e sono stati contattati anche i carabinieri. Le analisi del sangue a cui i ragazzi (che presentavano sintomi di disidratazione) sono stati sottoposti non sembra abbiano rivelato anomalie, ma una risposta sulle possibili cause di quanto accaduto verrà dalla coprocultura, l’esame che consente di rilevare nei campioni di feci la presenza di batteri responsabili di infezioni gastrointestinali. Per averla, però, c’è da attendere due o tre giorni.