Giù dal balcone al quarto piano. Bambino di 2 anni in fin di vita

Tragedia tremenda a Civitanova ieri sera.

Un bambino di appena due anni è precipitato dal balcone del quarto piano di un palazzo della zona delle case popolari di San Marone. E’ successo intorno alle 22.

Drammatiche le scene in strada con la mamma del piccolo che è scesa sulla via ed è corsa fino alla vicina provinciale maceratese fermando le macchine e chiedendo aiuto a chiunque passasse in quel momento. Quando sono arrivati i soccorsi la scena che si è parata loro davanti è stata terribile.

Il piccolo è stato caricato subito in ambulanza e trasportato in ospedale ma sono disperate le sue condizioni e ridotte al minimo le speranze di salvarlo. Sotto choc i familiari e sotto choc anche i testimoni che hanno assistito alla scena.

Sul posto si è portata anche una pattuglia della polizia che sta cercando di capire, attraverso l’ascolto dei familiari del piccolo, che cosa possa essere accaduto e come il bambino di due anni ieri sera possa essersi arrampicato fino a scavalcare il balcone e a precipitare.