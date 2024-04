"Giù le mani dal parco di Villa Colloredo Mels". A dirlo è Benito Mariani, consigliere comunale e coordinatore cittadino della Lega, lancia per difendere il parco di Villa Colloredo Mels dal rischio di essere deturpato. Nell’ultimo Consiglio comunale, infatti, ricorda Mariani, è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), non votato solo dalla Lega e dal consigliere di FdI. Tutti gli altri, i consiglieri della maggioranza insieme con quelli della minoranza, Marinelli del Pd e Graziano Bravi della lista civica "Valore Futuro", hanno votato a favore convinti della bontà del piano. "Forse, però, molti non si sono accorti – avverte Mariani – che nel Pums è prevista, fra gli altri, anche la realizzazione di un impianto di risalita Castelnuovo-Villa Colloredo Mels tramite una scala meccanizzata che passa all’interno del parco. Un progetto che sarebbe anche vantaggioso per la sicurezza stradale, l’ambiente e la qualità dell’aria, se fosse spostato di qualche decina di metri realizzandolo sotto la struttura dell’Hotel Gallery (dove già c’è una rampa) andando così anche a riqualificare quella zona interessata, un tempo, da bus che andavano in retromarcia e contromano".

Invece, per come è stata prevista, comporterebbe secondo Mariani "un abbattimento degli alberi secolari al centro del parco di Villa Colloredo Mels per far spazio a colate di cemento per realizzare un impianto di scale meccanizzate di circa 100 metri di lunghetta per 11 di altezza. Non è una barzelletta, ma è quanto accaduto nell’ultimo Consiglio comunale. Bastava leggere la relazione, o perlomeno guardare qualche figura in più per accorgersi di questo. Dobbiamo evitare che questi amministratori passino dalle parole ai fatti, rovinando per sempre questo bellissimo ed unico parco, un polmone verde patrimonio storico-culturale della città leopardiana, già sotto attacco da anni".

Un motivo in più, afferma alla fine Mariani, perché "i cittadini recanatesi boccino alle prossime elezioni comunali questa amministrazione Bravi-Fiordomo evitando in tal modo che lor signori continuino a danneggiare l’ambiente e la città". Mariani, infine, ricorda come una scala mobile era da tempo prevista a fianco della scalinata Broglio d’Ajano che permetterebbe di collegare il mega parcheggio del centro città con piazza Leopardi, dato che l’ascensore interno al Palazzo Comunale non sempre è fruibile, specie nelle giornate di festa e ad una certa ora del pomeriggio sino al mattino successivo quando il Comune è chiuso.