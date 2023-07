"Giù le mani dalle bancarelle" Petizione contro lo spostamento

di Asterio Tubaldi

Sono tantissimi i cittadini recanatesi, e non solo loro, che hanno già sottoscritto la petizione avviata da 11 ambulanti (solo due non hanno aderito) del mercato di frutta, verdura e generi alimentari, di viale Cesare Battisti, contro lo spostamento in via Primo Luglio delle loro bancarelle. Una battaglia che si preannuncia dura non escludendo, dicono, di essere costretti a ricorrere allo sciopero del mercato per diverse settimane anche se, di fronte a questa eventualità, il sindaco Antonio Bravi si sarebbe limitato a dire che il problema è solo degli ambulanti perché non incasserebbero un euro. Una risposta che ha lasciato tutti di stucco. Dai toni sembra, quindi, che nessuno voglia indietreggiare di un centimetro dalla propria posizione. Un primo saggio di quello che potrebbe accadere lo si è avuto ieri mattina quando, con la motivazione del concerto, in programma la sera, della Pfm in piazza Leopardi, inspiegabilmente è stato chiuso al traffico il tratto di via Cesare Battisti interessato al mercato: incassi miseri e la maggior parte dei prodotti sono rimasti invenduti e da buttare. Nella lettera di protesta si chiede "di fermare ogni procedimento volto allo spostamento (o miglioramento) del mercato, in quanto è loro ferma e irremovibile intenzione continuare a svolgere le attività nell’attuale disposizione dei posteggi". Le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto per la "strategica collocazione geografica attuale in viale Battisti, in quanto la strada è un punto nevralgico e fattore di maggiore afflusso di persone. È, inoltre, comoda sia riguardo la conformazione pianeggiante della strada, sia riguardo la facilità di accesso al mercato per le persone anziane". Gli ambulanti non sono, invece, per nulla convinti delle motivazioni presentate dall’amministrazione comunale in cui si fa riferimento a norme di legge mai ben chiarite e per le quali non si citano gli esatti articoli. Si è parlato, dicono gli ambulanti, della legge Minniti e del codice della strada che stabilirebbero la inconciliabilità del mercato con il passaggio dei veicoli e non ultimo il "decoro" del mercato. "Strano – dicono i commercianti che hanno dissotterrato l’ascia di guerra – che queste normative valgano solo per noi perché i dehors dei punti di ristoro, dislocati lungo tutto il centro storico e alcuni anche in periferia, operano in mezzo al traffico e addirittura hanno parcheggi a ridosso dell’attività". Ne sa qualcosa "Lo spuntino" di via Roma che, malgrado abbia più volte protestano con l’amministrazione comunale, non è riuscito ad evitare che le auto dei residenti posteggino a ridosso della pedana dove lui somministra bevande e alimenti.