Giù l’ex scuola di Porto Potenza: il comitato alza le barricate

"Nonostante tutte le sollecitazioni venute da tanti parti anche non politiche, lettere, comunicati, inviti e petizioni, questa amministrazione comunale con l’appoggio politico di FdI continua senza sentire ragioni, a testa bassa, a voler abbattere l’ex scuola".

Non si placano le polemiche di Pierpaolo Pierucci, presidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, che da tempo si oppone al progetto (stilato dal Comune) di abbattere il vecchio plesso di piazza Douhet.

"Perché l’ex scuola dovrebbe essere demolita? La nostra analisi è che lo zoccolo duro dell’elettorato di FdI, che l’amministrazione tende ad accontentare, è fortemente campanilista – afferma Pierucci –. Allora ecco spiegati i tantissimi accadimenti degli ultimi 10 anni: campi sportivi sistemati anche se non c’era un gran bisogno, sovvenzioni mai viste, la ricerca di far confusione tra località turistica e nome del Comune. Porto Potenza in questi anni è diventata da località turistica-balneare a la ‘frazione più popolosa’.

"Ecco quindi che quelle ex scuole danno fastidio al completamento del progetto. Non basta fare i tifosi e crearsi un nemico, bisogna saper fare, saper costruire e dare a tutti i cittadini – conclude il portavoce del comitato per il centro civico – ciò che è previsto nei loro diritti".

