Giù un albergo, al suo posto ecco 13 appartamenti

Un altro albergo del centro verrà demolito e al suo posto sorgeranno appartamenti. Continua la trasformazione del tessuto urbano, con hotel sostituti da edilizia residenziale. Approvata dalla giunta il 21 dicembre l’adozione, in variante al Piano particolareggiato del borgo marinaro, di un piano di recupero di iniziativa privata. Riguarda l’immobile che lungo viale Matteotti oggi ospita l’hotel Acquamarina. Utilizzato come albergo, verrà ristrutturato mediante demolizione, ricostruzione e ampliamento. Il progetto prevede un raddoppio dei piani, che passano da tre a sei (piano rialzato, piano primo, secondo, terzo, quarto e quinto), con 13 appartamenti e sarà inoltre realizzato un seminterrato adibito a garage e a cantine, con l’ingresso carrabile sul lato est (via da Vinci). Posti auto previsti sette e sei saranno le cantine, uno per ogni proprietario. L’intervento si sviluppa su una superficie di 184 metri quadrati e, al posto delle attuali 14 camere d’albergo, sorgeranno tredici appartamenti di dimensioni ridotte. L’autorizzazione concessa dà la possibilità di un aumento volumetrico, nel rispetto della percentuale massima del 40%. Valutato non necessario l’assoggettamento alla Vas (Valutazione ambientale strategica) "perché – è scritto nella relazione agli atti – si tratta di un piano di recupero che non determina ‘impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale’, in considerazione della portata limitata e localizzata dei suoi effetti ambientali". Quanto alla prospettiva dello sky line della zona, vista la ricerca di un allineamento con le altezze maggior degli edifici adiacenti, in deroga agli strumenti urbanistici ma consentita dal Piano casa, viene sottolineato che si tratta "dell’ampliamento di un manufatto esistente che, assieme all’isolato di riferimento, determina una cesura nella percezione visiva del contesto urbano".