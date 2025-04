Giubileo degli adolescenti: "Tutti insieme in cammino. Bergoglio voleva così"

"Una buona risposta". Così don Marco Petracci, responsabile del servizio di pastorale giovanile diocesano e organizzatore dell’iniziativa, ha commentato la partecipazione al Giubileo degli adolescenti. Ieri a Urbisaglia erano in 750 circa, tra ragazzi (600) e educatori. Un popolo unito dal messaggio "la speranza non delude". "In queste due giornate – ha spiegato il sacerdote – abbiamo visto tanto desiderio e tanta gioia di stare insieme, la bellezza di condividere questa bellissima esperienza. Hanno partecipato quasi tutte le parrocchie delle varie unità pastorali della Diocesi". Venerdì all’oratorio Don Bosco di Tolentino, tra gli studenti dal primo al terzo delle superiori (200) e gli educatori, erano circa in 230; il vescovo Nazzareno Marconi ha portato il suo saluto, insieme con il sindaco Mauro Sclavi. Poi in serata, in piazza Martiri di Montalto, c’è stata un’attività musicale, il "Giubileo Song Contest" in cui i ragazzi hanno dovuto modificare alcune canzoni famose con parole chiave del Giubileo, come speranza, Porta Santa, pellegrini, giovani. Infine il momento di preghiera per papa Francesco, per fare memoria di quanto trasmesso da lui trasmesso per un "omaggio alla gioia". Tutti e 230 più un gruppo di 20 scout l’indomani, ieri, hanno partecipato al pellegrinaggio verso Urbisaglia, per 14 chilometri, con le reliquie del giovane beato Carlo Acutis lungo il percorso della via Lauretana. Ad attenderli, 500 ragazzini delle medie prima del pranzo; sono seguite le confessioni e il pellegrinaggio a piedi verso l’Abbadia di Fiastra tutti insieme, per altri 5-6 chilometri. Qui verso le 18 il vescovo Marconi li ha incontrati in chiesa per il rinnovo delle promesse battesimali. In pratica sono stati vissuti i momenti giubilari: il pellegrinaggio, il sacramento della Riconciliazione con la confessione e la conferma delle promesse del Battesimo con la professione di fede. Tra l’altro a Urbisaglia c’è stato anche il passaggio di San Nicola (che da Tolentino viene riportato a Sant’Angelo in Pontano in pellegrinaggio). Per il Giubileo degli adolescenti, voluto fortemente da papa Francesco, si poteva andare a Roma, come è stato per migliaia di giovani da tutto il mondo (il programma è stato confermato ma con un programma ridotto per la morte del Pontefice ed è stata sospesa la canonizzazione del beato Acutis, che sarebbe dovuta avvenire oggi), o scegliere di viverlo in modo più diocesano, come è stato per il nostro territorio. "Durante le visite pastorali del vescovo, svolte tra settembre 2023 e dicembre 2024 – ha aggiunto don Marco – , dall’incontro con i catechisti, era emersa la volontà di condividere un’esperienza a livello diocesano, facendo rete. Questa è stata la risposta al desiderio degli educatori. Rappresenta il punto di partenza, per una chiesa diocesana giovane, che cammina insieme". Il Giubileo degli adolescenti si è concluso con un momento di festa, all’Abbadia, con uno spettacolo del Cinecircolo giovanile socioculturale (Cng) Minòt di Macerata.