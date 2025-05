Giubileo delle famiglie. Sabato all’Abbadia

Doppio appuntamento per la diocesi di Macerata sabato all’Abbadia di Fiastra con la chiusura dell’Anno Pastorale e il Giubileo delle famiglie. I partecipanti si ritroveranno alle 15 all’Anfiteatro Romano di Urbs Salvia per la Liturgia penitenziale prima di dirigersi in cammino al campetto all’interno del parco dell’Abbadia. Un luogo dove, insieme al vescovo Nazzareno Marconi, si potranno ascoltare molteplici testimonianze di speranza da parte dei rappresentanti che compongono le varie realtà diocesane.