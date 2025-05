Giubileo diocesano dei migranti: "È un’occasione di integrazione"

Domani alle 17 il vescovo Nazzareno Marconi presiederà in cattedrale la messa per il Giubileo diocesano dei migranti. La celebrazione sarà animata dalle cappellanie etniche della diocesi. Il ritrovo sarà alle 16 in cattedrale e alle 16.30 sarà recitato il rosario a cui seguirà la messa.

"La realtà delle migrazioni – spiega don Sergio Fraticelli, responsabile dell’Ufficio Migrantes della città – è complessa e non priva di grandi sfide per la nostra società. Siamo tutti chiamati a impegnarci per costruire ponti e creare opportunità di amicizia e integrazione. Le comunità sono seguite da cappellani provenienti dagli stessi Paesi, che garantiscono un accompagnamento spirituale. Le realtà con le quali riusciamo maggiormente a interagire sono quelle di nazionalità nigeriana, peruviana, francofona e indiana.

La parrocchia di Santa Croce accoglie due comunità, quella nigeriana formata da 50 persone e quella peruviana che ne conta una trentina; nella parrocchia di San Francesco si riunisce la comunità francofona composta da una cinquantina di persone che provengono dal Camerun, Costa d’Avorio, Benin e Togo; in quella dell’Immacolata si riunisce la comunità indiana, la più numerosa, composta da circa 200 persone.

I vari cappellani avevano espresso il desiderio di un gesto giubilare da fare insieme e con il nostro vescovo, e domani sarà un momento di festa e di liturgia ricca di canti e di colori. Si tratta di fratelli e sorelle che per la maggior parte sono da molti anni nel nostro territorio. Siamo fiduciosi di vedere la presenza di fedeli delle varie parrocchie di Macerata, potendo fare esperienza di quanta ricchezza abbiamo nella realtà diocesana. Credo, infatti, che anche nella comunità ecclesiale ci sia il desiderio di trovare occasioni di incontro", conclude don Fraticelli.

Paola Olmi