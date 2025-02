Giubileo, incontro con Feder

All’Abbadia di Fiastra il Giubileo si fa narrazione. Gli incontri giubilari, in collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana, l’associazione Città per la Fraternità, Sermirr e Sermit, continuano domani alle 11 con l’educatore Simone Feder. Questi, psicologo della Casa del Giovane di Pavia per la lotta contro la droga e il gioco d’azzardo, racconta dei "Giovani, speranza del mondo", descrivendo il modo in cui i ragazzi possono diventare risorsa. Gli appuntamenti continuano domenica 2 marzo, sempre alle 11, con una testimonianza da Betlemme con Nizar Lama, che racconterà la vita dei cristiani in Terra Santa; mentre domenica 9 marzo il prof. Luigino Bruni, docente alla Lumsa (Libera Università Maria Santissima Assunta) di Roma, racconterà la "Speranza economica del Giubileo biblico". Infine domenica 23 marzo, alla messa delle 10, sarà ricordato con una testimonianza il venerabile Luigino Rocchi.