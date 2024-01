Giuli aggredito in corsia. Prosciolto l’ex dg Maccioni

Accusato di omissione di atti d’ufficio per l’aggressione al responsabile del Sert, è stato prosciolto l’ex direttore generale dell’Area vasta Alessandro Maccioni. Il giudice Giovanni Manzoni ha infatti condiviso le conclusioni della difesa dell’indagato e della procura, che aveva chiesto l’archiviazione della denuncia. Il procedimento penale era partito dopo l’episodio avvenuto il 25 novembre 2019 a Macerata. Un paziente (un tossicodipendente settempedano di 36 anni) entrò al Sert e con un martello colpì alla testa il responsabile del dipartimento dipendenze patologiche, lo psichiatra Gianni Giuli. L’aggressore fu poi immobilizzato e arrestato dai carabinieri intervenuti in ospedale, ma il dottor Giuli subì conseguenze molto serie per quelle lesioni, per le quali ebbe quindici punti di invalidità. "Potevo morire", disse all’epoca il dottore.

Da qui era nata la denuncia al direttore generale dell’Area vasta: la porta del Sert all’epoca era rotta, non c’erano telecamere e la vigilanza privata sorvegliava il reparto solo dalle 7.30 alle 11, cioè quando erano somministrati i farmaci ai pazienti in terapia. Già da tempo il responsabile della struttura aveva sollecitato una maggiore sicurezza per il reparto, almeno con una presenza più prolungata delle guardie giurate, facendo presenti anche le numerose aggressioni avvenute negli ospedali di tutta Italia. Per questo dopo quell’episodio presentò la denuncia, accusando Maccioni di omissione di atti d’ufficio. Dopo le indagini, però, la procura aveva chiesto di archiviare il fascicolo, non ritenendo sussistente il reato: la sicurezza dei reparti non era competenza dell’Area vasta, ma dell’Asur regionale. Il dottor Giuli allora, assistito dall’avvocato Alberto Feliziani, aveva fatto opposizione e il caso è finito al vaglio del giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni.

Nell’udienza in tribunale, per l’ex direttore generale l’avvocato Gianfranco Borgani aveva ribadito che la sicurezza delle strutture non era una competenza dell’Area vasta, ma tuttavia Maccioni aveva fatto il possibile per migliorarla in ospedale, con un bando per ampliare l’orario di servizio della vigilanza privata. Purtroppo però le restrizioni imposte dalla spending review avevano impedito di portare a termine la procedura di selezione, e così l’Area vasta non aveva potuto fare nulla in quella direzione. Dunque il direttore non poteva essere accusato di non aver fatto quanto doveva, in quel campo. Il giudice per le indagini preliminari Manzoni, con un provvedimento firmato nei giorni scorsi, ha condiviso questi rilievi e ha prosciolto l’indagato, archiviando definitivamente il fascicolo.