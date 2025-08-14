Giuli: "Io, marchigiano". Il ministro a Ripe e Urbisaglia

"Qui ancora palpitano le radici della mia famiglia. Sono cresciuto col ricordo tramandato da mio padre sulla bellezza di questo territorio. Ho voluto trascrivere i racconti dalle storie di mia nonna. Ci sono stato da piccolo, e poi dopo il sisma, per vedere che la tomba del nonno fosse a posto, e per amore delle Marche. Ora sono tornato in doppia veste, in forma privata, essendo con la mia famiglia in vacanza, e come ministro. Al posto giusto nel momento giusto". Sono state le parole del ministro alla Cultura Alessandro Giuli durante la visita di ieri nell’entroterra, prima a Urbisaglia e poi a Ripe San Ginesio. Insieme a lui (oltre alla moglie e ai figli), il commissario straordinario Guido Castelli. A Ripe si è aggiunto anche il governatore Francesco Acquaroli, alla presenza di sindaci o vicesindaci dei quindici Comuni dell’unione montana Monti Azzurri, capitanati dal presidente Giampiero Feliciotti (presenti anche i primi cittadini Matteo Santinelli di Petriolo e Fabrizio Luchetti di Mogliano). Il ministro questa settimana è in vacanza nelle Marche, a Magliano di Tenna (in provincia di Fermo), e sta girando per la regione: l’altro giorno ha fatto visita ad Ancona.

Ieri pomeriggio è stata la volta dei ’luoghi del cuore’; a Ripe infatti è sepolto il nonno paterno. Con l’occasione ha tirato la volata al governatore Acquaroli, in vista delle prossime regionali, evidenziando "l’importanza che il governo ha dato ai borghi e alle aree interne. Spesso con Castelli – ha detto – abbiamo ragionato su come valorizzare e tutelare i beni dell’Appennino. Nel decreto Cultura abbiamo impiegato molte risorse per le attività e 50 milioni di euro per le biblioteche delle reti tra Comuni, presidio di socialità e antidoto alla spopolamento dei paesi. Ad Acquaroli mi legano amicizia e visione. Le mie radici si sposano con lui". Il ministro ha fatto quindi leva sulla "continuità del buon governo locale" e sul "lavoro corale. Siamo qui per le nuove generazioni, affinché questi territori continuino a essere in buone mani". A Urbisaglia, accolto dal sindaco Riccardo Natalini con la sua squadra, Giuli ha visitato la Rocca, partendo dal Loggiato Giannelli. "Qui e a Ripe c’è un tessuto sociale e produttivo vivo, dinamico – ha affermato –. Vengo a rappresentare la vicinanza del ministero, che ha indirizzato verso i borghi, attraverso il bando Pnrr, delle risorse ben spese dal territorio. Siamo vicini alle aree interne per finanziare tutti quei progetti che riguardano la valorizzazione e l’accesso alla cultura delle nuove generazioni. Ci sono giovani amministratori locali molto bravi, che vanno incoraggiati con la nostra presenza e il nostro sforzo costante. Urbisaglia ha una storia millenaria; io sono appassionato di storia antica e, conoscendo anche la passione che mio nonno ha trasmesso a mio padre, non potevo non portarci la mia famiglia". Il sindaco ha raccontato al ministro una chicca: il punto esclamativo è nato qui, fu Iacopo Alpoleio da Urbisaglia a inventarlo intorno al 1360. Poi il politico e giornalista, dopo la visita alla tomba del nonno, è arrivato nella piazza di Ripe. Il primo cittadino Paolo Teodori l’ha accompagnato insieme agli altri colleghi alla pinacoteca e alla Torre Leonina. "Il ministro è molto legato a questi territori – ha dichiarato Acquaroli –, per il loro grande patrimonio culturale". È qui "per dare l’importanza del rilancio e della rigenerazione dell’Appennino – gli ha fatto eco Castelli –. Giuli è sempre stato un amico, non solo per i legami di sangue che lo fanno essere uno di noi, ma anche perché ha sempre intuito l’importanza di una ricostruzione che sarebbe stata miope se non legata alla strategia di valorizzazione".

"La presenza del ministro ci riempie d’orgoglio", ha concluso Teodori.

Lucia Gentili