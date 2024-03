Giulia Cingolani e i versi scritti dalla madre Paola

Appuntamento oggi alle 21, nella Delegazione comunale di Porto Potenza, dove sarà presentato il libro "Un sentiero verso l’infinito", raccolta di poesie italiane contemporanee con all’interno i versi dell’autrice Paola Cingolani, selezionati, scelti ed editati da sua figlia Giulia Sfredda. L’incontro vede anche il patrocinio del Comune di Potenza Picena. "Paola Cingolani ha la peculiarità di scrivere con forza e chiarezza il suo mondo interiore – è la recensione che traccia su di lei la poetessa Cristina Bove -. Nei suoi testi affiora l’autenticità di chi la poesia l’ha assimilata e amata, l’ha fatta propria e riversata nella scrittura come un retaggio di pensiero che tutto abbraccia. Un "ermo colle" dal quale osserva tutto ciò che accade e lo trasforma in versi di grande impatto emotivo. C’è un senso epico della vita, quasi una richiesta di spiegazione divina all’esistenza". Sempre Bove aggiunge ancora: "Vive il suo essere donna e poeta con fierezza, con la consapevolezza di chi sa che, oltre la bellezza, esiste anche il lato oscuro in ogni cosa, ma lo disvela, trasformandolo in un lirismo vitale, privo di formalismi, essenziale nella sua espressività. La sua poesia assomiglia talvolta a un dialogare tra più anime, menti che annotano se stesse nella costante necessità di approfondire il senso della vita. E l’oltre".