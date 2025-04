Giulia Grandinetti: il mio cortometraggio per un pubblico speciale

Nei giorni scorsi, al cineteatro Divina Provvidenza di Porto Potenza, si è tenuta una serata speciale dedicata all’ultimo lavoro cinematografico della giovane e talentuosa regista potentina Giulia Grandinetti: Majonezë è il titolo del suo cortometraggio, vincitore del premio miglior regia a Cortinametraggio 2025 e candidato quest’anno ai David di Donatello. Per l’occasione è stata presentata al pubblico la pellicola ed è seguita la sua proiezione. A quel punto l’incontro è continuato con un’intervista alla regista Grandinetti, moderata da Aurora Pepa. "Mi piace pensare che ogni film, una volta terminato, appartenga al pubblico e non più al regista – ha raccontato Grandinetti davanti ai presenti –. Questa serata mi ha permesso di regalare un pezzetto di me e del mio lavoro a un pubblico speciale. Fatto di famiglia, amici e concittadini. Mi sento grata e ho la sensazione che siamo stati bene insieme".

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale e ha visto la presenza del sindaco Noemi Tartabini, del vicesindaco Giuseppe Castagna, dell’assessore alla cultura Michele Galluzzo, del capogruppo di maggioranza Mirco Braconi e della consigliera comunale Raffaella Spettoli.