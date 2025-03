Giuliana Nerla nuova segretaria comunale

A Montecosaro è partita l’avventura della nuova segretaria comunale Giuliana Nerla. Nerla, 49 anni, sarà in convenzione con i comuni di Caldarola, Francavilla D’Ete e Magliano di Tenna, ma si tratta pur sempre di un’ottima notizia per Montecosaro che finora non aveva a disposizione la figura di un segretario comunale. Infatti la funzione era esercitata con servizio a scavalco da Mirko Nori.

Nerla è stata ricevuta nel Complesso agostiniano dalla sindaca Lorella Cardinali insieme con tutta la giunta formata da Stefania Lufrano, Roberto Martinelli, Marco Cingolani e Filippo D’Alterio (nella foto). "Siamo molto felici di accogliere la dottoressa Nerla – le parole della sindaca Cardinali –. Sarà con noi per 12 ore a settimana, il martedì mattina e il giovedì pomeriggio. Le facciamo gli auguri di buon lavoro, lieti di avere a disposizione una figura, quella del segretario comunale, indispensabile per ogni municipio. Allo stesso tempo, ringraziamo il dottor Mirko Nori per la collaborazione dimostrata".

f. r.