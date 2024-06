Giulianelli vicino a Farabollini:: "Attenzione al disagio giovanile"

A spingere per il cambiamento a Treia, appoggiando Piero Farabollini, c’è anche Fabio Giulianelli (foto). L’amministratore delegato del Gruppo Lube è stato spesso presente agli interventi del candidato civico di centrodestra, si augura una ventata nuova e ha deciso di dare il suo personale contributo. Il patron della grande azienda di cucine non ne fa una questione di preferenza politica (Farabollini non è iscritto a nessun partito e, da geologo, è stato Commissario Straordinario alla ricostruzione sotto il primo governo Conte), bensì di responsabilità sociale. "La mia non è una scelta partitica – dichiara Giulianelli – non potevo stare a guardare, devo assumermi delle responsabilità anche sociali. Credo si debba cambiare una politica basata sul consenso fine a se stesso". Quali sono i progetti condivisi con Farabollini? "I progetti che la lista "Un’altra Treia" ha presentato pongono l’attenzione verso il disagio giovanile, le persone con disabilità e difficoltà, sono degli aspetti che potrebbero essere realizzati in futuro con la cooperazione tra pubblico e privato. I temi sono diversi ma possiamo riassumerli nella Scuola dei Mestieri che vogliamo creare per dare una opportunità in più ai giovani che magari non vanno all’Università. Chiederemo un confronto a Unimc e a Unicam. Vogliamo che i ragazzi abbiano impianti sportivi adeguati e una sanità più vicina alle persone fragili. Sono sicuro che tanti giovani che non hanno mai votato questa volta lo faranno".

Andrea Scoppa