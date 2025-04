Giulianelli: "Violato in ogni guerra il diritto alla vita"

Ecco l’opinione di Giancarlo Giulianelli, garante delle Marche dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sui diritti calpestati dei bambini di Gaza.

Giulianelli, quali sono le principali violazioni dei diritti dell’infanzia che si stanno verificando nella Striscia di Gaza? "Il principale diritto dell’infanzia violato in ogni guerra, Gaza compresa, è il diritto alla vita. Nella sola Gaza sono morti circa 14mila bambini, mentre i bambini feriti sarebbero 25mila, e i minorenni senza famiglia 17mila. Risulta violato anche il diritto all’integrità fisica e il diritto a crescere in ambiente sereno che garantisca uno sviluppo armonioso".

Cosa può fare la regione Marche per tutelare questi bambini? "Può intervenire facendo rete con altre istituzioni per sensibilizzare soprattutto i giovani sulla situazione dei minori di Gaza e degli altri minori coinvolti in conflitti armati. L’unica prospettiva di tutela dei minori nelle zone di guerra è evitare il conflitto. Se c’è guerra non c’è la possibilità di tutelare adeguatamente i minori".

Greta Giulianelli, 2ªB