Giuliano Centioni ai saluti dopo 10 anni "Grazie a noi è un’impresa vera"

L’Ircr conta circa 100 dipendenti e 250 ospiti complessivi tra le sei case di riposo di Macerata, Mogliano, Pollenza, Montefano, Montecassiano e Potenza Picena. Vanta una serie di convenzioni e certificazione di qualità, ed è punto di riferimento per l’accreditamento con la Regione, affiancando alcuni Comuni, come Treia e Corridonia, come tutor. Importante funzione svolge anche lo sportello Informanziani di piazza Mazzini, che fu concepito da Centioni insieme con l’allora assessore ai servizi sociali Narciso Ricotta: ogni giorno, mattina e sera, quegli uffici sono frequentatissimi. Gli anziani ci vanno per chiedere aiuto ma anche per semplici necessità, come ad esempio il rinnovo della tessera sanitaria. Dal 2 novembre, comunque, si è creato un vuoto ai vertici dell’Azienda: il cda è scaduto, a febbraio il direttore Francesco Prioglio se n’è andato e la situazione è rimasta costi così fino ad ora, proprio in questi giorni si comincia a parlare di nomine da parte del sindaco. Sono rimasti all’Ircr il presidente Giuliano Centioni e il segretario generale Nazzareno Tartufoli. "Per il lavoro svolto in questi 10 anni con due consigli di amministrazione diversi e due direttore generali diversi – spiega Centioni –, e cioè Ivo Schiaffi e Francesco Prioglio, e con il supporto del segretario generale Nazzareno Tartufoli, siamo riusciti, tutti insieme come squadra, a dare all’Ircr una connotazione di vera e propria impresa, in modo da essere concorrenziale col privato. Per il futuro, mi auguro che i nuovi amministratori siano in sintonia con questa visione – le parole di Centioni – perché con questa crisi economica e la riduzione delle risorse verso il sociale o azienda è competitiva e concorrenziale oppure rischierà di passare momenti difficili e non essere più attuale, in grado cioè di rispondere alle esigenze dei cittadini. Chi lavora in questo ambito, pubblico privato che sia, deve offrire servizi a 360 gradi senza porsi limiti di azione. Servizi che vanno dal prenotare una poltrona a teatro o una macchina per accompagnare un anziano solo al centro commerciale, tutto ciò che serve per mantenere la persona anziana sola sempre collegata e partecipe alla comunità. Tra i servizi – precisa –, anche semplici incontri, presentazioni di libri, convegni, questioni burocratiche, prenotazione della visita dal medico, tutto quello che serve, insomma, a dare dignità alla vita quotidiana di un cittadino. E questo è quello che abbiamo fatto fino adesso".

Chiara Gabrielli