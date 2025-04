Giulio Pellizzari tornerà a correre al Giro d’Italia

Giulio Pellizzari sarà al Giro d’Italia. La partecipazione del 21enne non era prevista, ma nelle scorse settimane il camerte ha raggiunto i compagni della Red Bull-Bora-Hansgrohe in altura, anziché posizionarsi ai nastri di partenza del Giro dei Paesi Baschi, come era nei piani iniziali. Le buone prestazioni di inizio stagione hanno convinto i tecnici tedeschi a farlo tornare a gareggiare in patria. Pellizzari ha preso il posto dell’infortunato Matteo Sobrero e sarà in Albania, paese ospitante la partenza del Giro d’Italia 2025, il 9 maggio. Poiché la corsa farà tappa a Castelraimondo, si annuncia una grande festa per il suo passaggio lungo le strade di casa.

Per Pellizzari è la seconda partecipazione al Giro d’Italia dopo l’esordio dello scorso anno, quando ancora vestiva la casacca della Vf Group-Bardiani Csf-Faizanè, colori con i quali aveva conquistato ottimi piazzamenti di tappa oltre al secondo posto assoluto nella classifica riservata ai migliori scalatori. Prima della Corsa rosa, Pellizzari gareggerà da domani in Belgio per la sua prima volta alla Liegi-Bastogne-Liegi, e poi a Francoforte il primo maggio.