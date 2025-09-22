Giuliodori: "Vittoria meritata". De Cesare: "Analizziamo gli errori"

Nella sala stampa dell’Helvia Recina-Pino Brizi umore diametralmente opposti nel post derby tra Maceratese e Fossombrone che ha visto trionfare in rimonta 2 a 1 i biancoazzurri pesaresi. Grande soddisfazione in casa Fossombrone, dunque, per la prima vittoria stagionale che va a inaugurare una settimana impegnativa con prima la gara di mercoledì al Bonci contro il Giulianova e poi la trasferta di domenica a Sora. Il tecnico Marco Giuliodori analizza così il terzo risultato utile della sua squadra: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Sapevamo la qualità nel palleggio della Maceratese ed eravamo consapevoli che se li avessimo affrontati alti avremmo sofferto. Poi dopo l’1 a 0 il piano tattico è cambiato, ci siamo alzati e con un bell’azione abbiamo trovato il pari. Poi nella ripresa c’è stato l’eurogoal di Masawoud su punizione. Poi abbiamo difeso strenuamente questo risultato, soffrendo soprattutto negli ultimi cinque minuti dove abbiamo perso un po’ le distanze concedendo troppo campo. Poi gli episodi fanno la differenza perché se quel tiro dalla distanza di Perini non prende la traversa e va dentro, cambia il giudizio. La squadra però ha fatto la partita che doveva fare, lottando con determinazione e alla fine ha portato a casa una vittoria meritata".

Sponda Maceratese c’è amarezza per il terzo ko consecutivo in altrettante gare che lascia i biancorossi in fondo alla cassifica insieme a Castelfidardo e San Marino. Il direttore sportivo Nicolò De Cesare legge così la partita:" A differenza delle altre partite sembrava essersi messa in maniera differente per noi. È un momento dove non gira e dove ogni errore lo paghiamo a caro prezzo. Vedo però una squadra viva e con l’atteggiamento giusto. Dobbiamo analizzare gli errori con lucidità ed equilibrio e migliorare dove stiamo peccando, ma rimanendo uniti. Stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità e risorse. Abbiamo allestito una squadra competitiva che secondo noi può raggiungere una salvezza senza soffrire troppo. Il mercato è uno strumento che però non è la soluzione a tutti i problemi. La cosa positiva è che abbiamo poco tempo per pensare perché abbiamo due partite in una settimana e questa è la cosa migliore per i giocatori. Siamo alla ricerca di una scintilla e di un risultato positivo che ci può far svoltare perché poi nel calcio basta poco. Testa a mercoledì alla trasferta di Sora".

Nicolò Ottaviani