Giungla del lavoro. Creazioni dei ragazzi premiate dalla Cgil

Premiati i lavori delle scuole che hanno aderito al concorso "Benvenuti nella giungla", un progetto di orientamento al lavoro promosso da alcune categorie sindacali della CGIL di Macerata (Filcams, Flai, Nidil, Fillea, Sol). Questo ha coinvolto circa 400 studenti di nove istituti della provincia e l’alberghiero di Loreto e ieri mattina, alla Domus San Giuliano, sono stati svelati i nomi dei vincitori.

Il comitato, composto dalla giornalista Rai Anna Madia, dal segretario generale CGIL Marche Giuseppe Santarelli e dal segretario generale CGIL Macerata Daniele Principi ha analizzato i lavori, apprezzandone la qualità e l’impegno, tra videoclip, disegni, componimenti scritti, progettazione di ambienti e abbigliamento per il benessere e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il primo premio (del valore di 500 euro) è andato alla 4ªB del liceo artistico Cantalamessa; l’opera è stata costruita attraverso la collaborazione dell’intera classe alla realizzazione di cinque disegni. Secondo premio ex aequo (400 euro) alla 5ªC dell’Iis Varano-Antinori sede di Matelica e alla 4ªD del liceo artistico Cantalamessa; il primo, realizzato sotto forma di video testimonianze di esperienze avute nel mondo del lavoro, "si caratterizza per la capacità di coinvolgimento rispetto alle storie raccontate dagli studenti", spiega il comitato di valutazione. L’altro, sempre un video, "offre uno spaccato importante sulla condizione di disparità di genere ancora oggi presente nel mondo del lavoro".

Terzo posto per Giulia Pennesi della 5ªA Iis Varano-Antinori sede di Camerino: "L’elaborato scritto realizzato sotto forma di diario colpisce per essere riuscito a mettere in risalto l’elemento del lavoro dignitoso come strumento di emancipazione sociale", conclude il comitato di valutazione.

La formazione proposta con il progetto di Nidil e Sol ha fornito ai ragazzi gli strumenti districarsi nella "giungla" del mondo del lavoro.