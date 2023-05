"Giunta aggressiva e intollerante"

La querelle fra la giunta e il gruppo consiliare di opposizione, con tanto di minaccia di querela rivolta a quest’ultimo, smuove Luca Marconi, coordinatore provinciale dell’Udc. "Risulta veramente incomprensibile - scrive - l’atteggiamento aggressivo e intollerante della giunta comunale di Montefano nei confronti della minoranza di centrodestra presente in Consiglio comunale. I nostri consiglieri hanno espresso perplessità riguardo ad un affidamento lavori che, alla luce di fatti documentati, è risultato decisamente discutibile. E questo hanno fatto i nostri amici, hanno discusso nelle sedi istituzionali, in Consiglio, alla luce del sole con chiarezza e competenza. Nessuno si è convinto delle risposte offerte dal sindaco, tra l’altro infarcite di attacchi personali, segno evidente di un certo nervosismo su una questione per la quale magari si sperava nel silenzio assoluto, lo stesso imposto alla sua maggioranza. La sindaca impari la democrazia e la tolleranza o vada a scuola dai suoi alleati del Pd che una volta al giorno ci ricordano cos’è la democrazia fondata sulla Costituzione e l’antifascismo. Noi Udc siamo convinti difensori della Costituzione scritta dai nostri nonni democristiani e siamo convintamente antifascisti. Proprio per questa nostra fede culturale politica - aggiunge Marconi - siamo attenti a denunciare ogni forma di intolleranza e ogni tentativo di tappare la bocca agli oppositori, tipica di ogni dittatura nera o rossa che sia. La denuncia presentata all’indirizzo delle consigliere e dei consiglieri di opposizione da parte della giunta, pagata con i soldi di tutti, anche di quelli che vengono denunciati, è un evidente affronto alla democrazia e al rispetto della naturale dialettica democratica. Non ci faremo intimidire, non staremo certi zitti, anzi rinnoveremo ed intensificheremo il nostro impegno contro una maggioranza incapace di rispetto e insofferente ad ogni critica. Saremo vicini ai nostri amici e amiche in consiglio comunale e li difenderemo e sosterremo in tutte le sedi opportune".