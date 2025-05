Giunta assente: rapporti freddi con l’associazione

Giunta comunale assente ieri mattina alla presentazione del progetto "Creare valore", targato Viviamo Civitanova, e varato per promuovere il turismo e legare il concetto di accoglienza anche a una serie di opportunità economiche per chi sceglierà la città come meta per la vacanze o per trascorrere i week end. Dal sindaco agli assessori, tutti invitati ma nessuno si è presentato all’appuntamento con l’ufficializzazione di ‘Creare valore’, allo Shada. C’erano soltanto consiglieri comunali ed esponenti della Lega Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini, Sergio Bucosse. Una conferma della scelta di Palazzo Sforza di tagliare fuori dal dialogo istituzionale l’associazione composta da commercianti e operatori balneari e presieduta da Manola Gironacci, ex assessore comunale, nei mesi scorsi protagonista della battaglia legale – poi persa – contro il sindaco per far valere quello che considerava un suo diritto a mantenere la delega al turismo. Non è la prima volta che l’amministrazione si rende protagonista di uno sgarbo nei confronti degli operatori economici iscritti a Viviamo Civitanova. Già qualche settimana fa, nella presentazione degli eventi in programma questo fine settimana per la Festa della Repubblica, il sindaco ha scelto come interlocutore soltanto l’associazione Centriamo, escludendo Viviamo Civitanova.