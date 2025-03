"Giunta compatta, lavoriamo per la città"

Rompe il silenzio la lista civica Tolentino Popolare, "dopo settimane di attacchi". "I fatti nell’ultimo consiglio comunale, primo su tutti l’approvazione del bilancio, hanno dimostrato che l’amministrazione è compatta dopo gli avvicendamenti in giunta" spiega il gruppo. "La nostra lista intende ribadire la totale fiducia nel sindaco Mauro Sclavi – dichiara il capogruppo Fabio Montemarani (foto) –. Nonostante le voci infondate che dipingevano un Comune in difficoltà, a seguito di un legittimo rimpasto di giunta operato dal sindaco nell’ambito delle sue prerogative, è stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2025/2027, rendendo così pienamente operativa l’azione dell’amministrazione e della struttura comunale. Malgrado il teatrino messo della minoranza, alimentato dal rancore di chi è uscito dalla maggioranza, abbiamo ancora una volta dimostrato lealtà e amore per la città, mettendo il bene dei cittadini al di sopra dell’ego personale. Sempre con le altre liste di maggioranza Riformisti Tolentino e Tolentino Civica e Solidale, è stato poi bocciato l’ordine del giorno, che sarebbe più opportuno definire un processo alle intenzioni, presentato dalla destra: un’ulteriore conferma della compattezza tra consiglieri, giunta e sindaco". Montemarani condanna il clima di faziosità politica: "La città non merita tutto ciò, né il sindaco né noi lo meritiamo. Auspichiamo che, in una città così ferita e bisognosa di una politica aperta al confronto, si recuperi al più presto la serenità per far emergere idee, proposte e fatti concreti, anziché alimentare rancori personali e diffondere bugie. Il nostro impegno, come quello delle altre due liste, è volto a realizzare quanto previsto nel programma. In particolare le priorità, che abbiamo illustrato in consiglio con l’assessore Diego Aloisi, il quale ha dimostrato come competenza e conoscenza facciano la differenza rispetto a chiacchiere e apparenze".