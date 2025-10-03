Giunta verso il rimpastone. Belletti in bilico. Ciarapica aspetta la decisione di Acquaroli

Le dimissioni di Calderoni aprono al rimpastone. Se le dinamiche regionali legate al ruolo di Pasqui lo lasceranno a Civitanova, il sindaco Ciarapica dovrà rimescolare tutto in giunta. Intanto, riempire due caselle, quella vuota da tempo per l’uscita di Manola Gironacci e quella lasciata libera ora dall’esponente di Fratelli d’Italia, per il quale un sostituto naturale sarebbe Roberto Pantella, capogruppo consiliare di FdI, ma attenzione alle sorprese perché ieri mattina Pierpaolo Borroni, meloniano rieletto in consiglio regionale con un successo personale di preferenze, insieme al consigliere comunale Roberto Tiberi è andato nell’ufficio del sindaco per mettere sul tavolo tutto il peso del suo risultato elettorale e far capire che è nata una nuova gerarchia interna a Fratelli d’Italia, argomento che ha sostenuto anche nel direttivo del partito che si è tenuto ieri sera, con Borroni che si è presentato all’appuntamento da vincitore, intenzionato a regolare i conti davanti a una platea di iscritti che, in gran parte, gli ha remato contro. Legittimo quindi che ora voglia dire la sua nella nuova geografia della giunta. Nella quale è in bilico Roberta Belletti che potrebbe scontare l’appartenenza alla civica Vince Civitanova, lista che si è spesa per portare voti a Gianluca Pasqui a scapito di Ciarapica, pure lui perciò in vena di resa dei conti.

Non può dirsi solida nemmeno la posizione dell’assessore leghista Giuseppe Cognigni, defilato da tempo rispetto alla vita del partito civitanovese, corpo estraneo anche durante la campagna per le Regionali e da tempo in rotta di collisione con la Lega locale. Il nuovo esecutivo dovrà comunque tenere conto degli equilibri in consiglio comunale perché far fuori Belletti significherebbe mettersi contro il gruppo consiliare di Vince Civitanova e far traballare il pallottoliere dei voti.

l. c.