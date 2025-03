Gli giurano amore e gli spillano 137mila euro

Macerata, 25 marzo 2025 – Conosce sui social network due donne che, con la promessa di iniziare una relazione sentimentale con lui, riescono a spillargli oltre 137mila euro.

Vittima un 74enne di Pieve Torina, che stava attraversando un momento difficile ed è caduto nella trappola. Ma i carabinieri della stazione di Pieve Torina, al termine delle indagini, hanno denunciato una 29enne di Mantova e un 49enne di Pellezzano, in provincia di Salerno, per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni del pensionato.

Le indagini sono cominciate lo scorso agosto quando il 74enne, anche grazie all’incoraggiamento dei fratelli, ha trovato la forze di denunciare quanto accaduto. La vittima, con non poche difficoltà legate al senso di colpa per quanto successo, ha raccontato che dal 2018 al 2019, per il primo episodio, e poi dal 2019 al 2024, per il secondo episodio, era stato truffato da due distinte, presunte donne.

Sia nel primo che nel secondo caso le due, con cui lui aveva intrattenuto dei rapporti tramite i social network, gli avevano promesso di avere una relazione sentimentale e, in prospettiva, una futura convivenza con lui. L’uomo, che in quel periodo era particolarmente fragile e stava vivendo una difficile situazione familiare, era stato ingannato dalle interlocutrici, che nel tempo facevano promesse sistematicamente ostacolate da fantomatiche sventure familiari che capitavano loro di volta in volta. E nel frattempo chiedevano soldi.

Le due donne hanno convinto l’uomo ad effettuare svariati bonifici a loro favore. Il 74enne ha versato per la prima disavventura circa 35mila euro mentre per la seconda oltre 102mila euro, per un totale di oltre 137mila euro, arrivando a indebitarsi per racimolare quei soldi.

Le indagini bancarie e telematiche effettuate dai carabinieri hanno permesso innanzitutto di appurare che le due donne erano in realtà una donna e un uomo, e poi di ricostruire minuziosamente i movimenti dei flussi bancari arrivando a individuare gli intestatari dei conti correnti sui quali il 74nne aveva effettuato i bonifici. I due responsabili delle truffe sono stati denunciati alla procura.

Il comando provinciale dei carabinieri di Macerata ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini e invita chiunque sia stato vittima di episodi simili a denunciarli tempestivamente. È fondamentale rimanere vigili e diffidare di richieste sospette. Si ricorda che i carabinieri, con le numerose stazioni presenti sul territorio, e le altre forze di polizia sono i presidi dove poter segnalare ogni possibile anomalia senza il timore di essere giudicati in alcun modo.