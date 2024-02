"Giurato a ’Una voce per San Marino’: che emozione" Il musicista Emilio Munda torna da San Marino dopo essere stato giurato a 'Una voce per San Marino'. Il gruppo spagnolo I Megara vince. Munda e altri due colleghi hanno valutato gli artisti in base a interpretazione, presenza scenica, qualità della voce e brano inedito. Una novità: un artista con musica creata dall'intelligenza artificiale si è esibito. Munda non ha deciso se andrà in Svezia a maggio per l'Eurovision Song Contest.