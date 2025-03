Giuseppa Quarchioni: cento anni con figlie, nipoti e pronipoti

L’intera comunità di Corridonia celebra i 100 anni di Giuseppa Quarchioni. Una festa doppia per lei, considerando che la data di nascita coincide anche con il suo onomastico. Nata a Gualdo il 19 marzo del 1925, è vissuta a Sant’Angelo in Pontano prima di trasferirsi a Corridonia nel 1971. La sua dedizione al lavoro in campagna è stata un esempio di forza e resilienza, ed ha trascorso la sua vita piena di amore, impegno e interamente dedicata alla numerosa famiglia. Giuseppa Quarchioni ha avuto quattro figlie Enrica, Ivana, Assunta e Rosanna, poi otto nipoti e ben nove pronipoti. Il primo cittadino Giuliana Giampaoli ha consegnato alla festeggiata una pergamena ricordo, a sigillo del suo secolo di vita. Oltre ai parenti e agli amici, si sono uniti ai festeggiamenti anche la sindaca di Sant’Angelo in Pontano Vanda Broglia e il vicario parrocchiale don Marco Zengarini.

"La sua storia – ha affermato la sindaca Giampaoli nel corso della festa – è un patrimonio prezioso per tutti noi".

d. p.