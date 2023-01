Giuseppetti: "I lavori per la Pedemontana partiranno entro l’anno"

Dal primo tratto della Pedemontana, che parte proprio da Caldarola, al teatro, passando per il completamento del nuovo municipio e la riqualificazione della zona ex Spitfire (spiaggetta). Il sindaco Luca Maria Giuseppetti illustra i progetti in cantiere. E annuncia, malgrado l’aumento dei costi energetici subìto anche dal suo Comune, la proroga delle agevolazioni per i nuovi residenti.

Bretella e teatro, stato dell’arte?

"Dopo diversi incontri con il commissario Legnini, il responsabile Anas Soccodato e la Regione (tramite l’ex assessore Castelli), il progetto della bretella, l’’ingresso’ della Pedemontana da qui a Sarnano, è stato finanziato per 36 milioni di euro. Anas si sta attivando per l’appalto e i lavori dovrebbero partire entro l’anno, probabilmente a fine estate (e dovrebbero essere ultimati nel 2026). La prima parte della bretella invece, i circa 350 metri iniziali, è stata completata un anno fa. Il teatro – opera da 1.100.00 euro, fondamentale per tutto il territorio – dovrebbe essere riconsegnato alla cittadinanza quest’anno".

Il suo è tra i Comuni più colpiti del sisma. Quanti abitanti vivono nelle Sae e quanti sono ancora fuori paese?

"Circa 350 nelle casette e fuori Caldarola circa 400, ma gran parte è rimasta comunque sul territorio, nei Comuni vicini".

Ha prorogato bonus bebè e agevolazioni per chi viene ad abitare a Caldarola. Perché?

"Vogliamo mantenere l’indennizzo forfettario annuo di 300 euro a bimbo, e per i nuovi residenti l’esenzione dal pagamento della Tari e dall’addizionale Irpef dei redditi familiari. Questo alla luce dei rincari in bolletta e della crisi generale, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e cercare di contrastare lo spopolamento".

Obiettivi del 2023?

"Finire entro l’anno la seconda parte del nuovo municipio; per alcune problematiche, la ditta che aveva iniziato i lavori, si è dovuta fermare. Abbiamo coinvolto Usr e Anac per rifare la gara. Entro questo mese dovremmo conoscere il vincitore, con la speranza di far partire i lavori a febbraio. Si tratta di una superficie di 450 metri quadri: 150 saranno destinati momentaneamente ai carabinieri (ancora in servizio ai container) in attesa della ricostruzione della caserma, mentre i restanti metri quadri serviranno per l’archivio comunale (pratiche sisma incluse). Prima dell’estate, invece, dovrebbe essere pronto il progetto del vecchio municipio, Palazzo Pallotta. Entro fine anno saranno concluse le case popolari all’ex ospedale. Abbiamo ottenuto circa 600mila euro per la riqualificazione degli immobili in zona ’Spitfire’ per servizi turistici intercomunali e, sempre sulla spiaggetta del lago, passerà una pista ciclopedonale. Infine stanno per partire i lavori al parcheggio a 100 metri da piazza, con 30 nuovi posti auto e 4 per pullman".

Lucia Gentili