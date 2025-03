"Giusto costituirsi nel processo. Recuperati già 200mila euro"

"Il Comune si è costituito parte civile nel processo non per scelta politica, come vuol far credere Silenzi, ma per salvaguardare l’interesse di Civitanova. Sono state la procura e la Corte dei conti ad avviare le indagini, quindi era un atto dovuto il nostro. Di fronte a un danno erariale abbiamo cercato, su consiglio di un legale, di recuperare i soldi. Sarebbe stato irresponsabile non fare nulla". Il sindaco Fabrizio Ciarapica risponde all’esponente del Pd, con Tommaso Corvatta prosciolto in primo grado e in appello dalle responsabilità sul mancato introito di circa 400mila euro di Tari ospedaliera 2006/2011. Il Dem è intervenuto sui 100mila euro spesi dal Comune per le costituzioni in giudizio e il rimborso delle spese processuali a cui palazzo Sforza è stato condannato, ritenuti uno spreco di denaro pubblico e conseguenza della volontà della giunta di colpire per via giudiziaria gli avversari politici. "Mentre lui enfatizza le spese legali – aggiunge il sindaco – dimentica volutamente un aspetto fondamentale. Grazie alla decisione di costituirci parte civile, il Comune ha recuperato 200mila euro da chi è già stato condannato. Per la restante parte, stiamo agendo nelle sedi legali competenti per ottenere il rimborso". Il riferimento è ai provvedimenti di condanna emessi a carico di Alessandro Brandoni, ex presidente Civita.s, la società comunale che gestisce i tributi, che dovrà rifondere 150mila euro, e dell’ex dirigente al bilancio Marco Passarelli, chiamato a restituirne 50mila. Per Ciarapica "Silenzi preferisce continuare a diffondere una narrativa da vincitore, il cui finale non è stato ancora scritto. La procura, infatti, potrebbe fare ricorso in Cassazione, ma non cambia il fatto che abbiamo agito con responsabilità".

Interviene anche Tommaso Corvatta, ex sindaco. "Dovrei essere felice – premette – per la mia assoluzione anche in secondo grado emessa dalla Corte dei conti di Roma, contento che l’azione promossa da chi la pensa diversamente da me, che oggi dirige il Comune di Civitanova, è fallita". Eppure Corvatta si dice "avvilito e disturbato perché, già prima del processo di primo grado, si poteva capire che sarebbe stato meglio risparmiare i soldi pubblici per far causa a un rosario di persone che evidentemente non c’entravano nulla con la mancata riscossione della tassa rifiuti dall’Asur. Dopo il giudizio di primo grado poi, è stato evidente come questa azione legale fosse temeraria e destinata al fallimento". La sua conclusione è che "gli attuali amministratori hanno sprecato i nostri soldi per avvocati e risarcimenti che si potevano e dovevano evitare. Una vittoria per me, una sconfitta per tutti noi".

Lorena Cellini