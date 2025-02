"Giusto ricordare le foibe, da contestualizzare nel nazifascismo"

Le foibe rappresentano una tragedia vera con il suo carico di violenze, lutti, sofferenza e disperazione. Usare però una tragedia per piegare la storia al proprio tornaconto politico è sempre un’operazione cinica e squallida". Sono le parole al vetriolo che ha lanciato l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, nei confronti della giunta di Potenza Picena. Il riferimento è all’incontro previsto stasera alle 21 nell’oratorio Don Bosco, dal titolo "Dalla Foibe all’esodo" e che rientra nelle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. A parlare saranno il senatore Roberto Menia, primo firmatario per l’introduzione della ricorrenza del 10 febbraio, ed Emanuele Piloni, coordinatore regionale dell’Unione Istriani. Ma ciò non va giù all’esponente dei dem. "L’oratorio ospiterà Roberto Menia, un parlamentare di Fratelli d’Italia – ha affermato Morgoni –. È una iniziativa politica promossa da un’amministrazione che continua a dimenticare che la sua funzione è quella di rappresentare tutti i cittadini, e non solo i suoi elettori. Le foibe nascono da un odio sedimentato da oltre vent’anni di soprusi e violenze perpetrate dal regime fascista contro le popolazioni istriane. Il fascismo fece precipitare la situazione in Istria, attuando una vera e propria persecuzione con denunce, arresti, espropriazioni, negazione dell’identità culturale e oppressione. Le foibe sono una tragica realtà, ma sarebbe una falsificazione parlarne senza tener conto del contesto e del clima, di cui ha piena responsabilità il nazifascismo".