Glamping sostenibile a impatto 0: ’Il Casale di Aurora’ guarda avanti

Un altro piccolo progetto completato per la country house "Il Casale di Aurora" a Colmurano. Dopo la "Bubble Igloo" nel verde dei monti Sibillini inaugurata nel 2021, ora la titolare Michela Smerilli lancia un’altra novità. "La nostra idea è creare pian piano un glamping sostenibile e a pochissimo impatto ambientale – spiega Michela –. Questa nuova tenda dove poter alloggiare riprende sempre l’obiettivo dell’esperienza a stretto contatto con la natura dormendo sotto un soffitto trasparente; le coppie e i ragazzi che vi alloggeranno, dovranno anche sapersi adattare senza lo spreco di energia elettrica perché non c’è. Ma saranno date loro delle torce e acqua in tinozza quindi limitata. I giovani in pratica dovranno limitare eccessi e sprechi, stare senza wifi, senza tv e tutto ciò che fuorvia dall’essenziale. Dovranno invece riscoprire e tornare al contatto primitivo con la natura, ma alloggiando comunque in una tenda accogliente. Tutto ciò che abbiamo utilizzato esternamente è stato riciclato eo raccolto nel nostro bosco senza tagliare alcun ramo o tronco e poi lavorato da mio figlio Filippo". La tenda si trova vicino alla "bolla trasparente". È già operativa, adatta anche alla stagione invernale. "Il sorriso permette all’anima di respirare", è il motto di Michela, sempre piena di idee per la sua attività. Un ritorno alle origini, questa volta. Per la Bubble Igloo l’ingrediente vincente era stato ammirare le stelle stando sdraiati sul letto, o a mollo nella vasca idromassaggio.