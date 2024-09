Glelany alle finali di Miss Universo

Da Civitanova a Miss Universo, grande impresa per Glelany Cavalcante. La modella italo-brasiliana, 30 anni, è Miss Universe Italy e rappresenterà il paese alla finale mondiale del concorso di bellezza. Residente a Civitanova, laureanda all’Università per stranieri di Perugia dove frequenta Comunicazione pubblicitaria, è stata proclamata a San Ferdinando di Puglia. Erano 21 le concorrenti all’ultimo atto, compresa la montegiorgese Carlotta Maggiorana. Ma ancora una volta, come in Sicilia quando aveva ottenuto il pass per la finale (si trovava nella città barocca per la "Noto Moda Fashion Week"), nulla ha incantato la giuria più dei 180 centimetri di Glelany. "Ho sognato questo momento, convinta di rappresentare al meglio l’Italia – ha commentato Cavalcante –, paese che amo e che è la mia casada sempre. Alla finale di Miss Universe, il 18 novembre a Città del Messico, porterò i tre pilastri del mio percorso di vita: la multiculturalità, l’inclusività e la bellezza in tutte le sue forme, fisica, sociale e mentale".

Andrea Scoppa