Glelany Cavalcante non ce la fa. Miss Universo è danese

La sua bellezza è smisurata e pazienza se non è bastata per trionfare a Miss Universo. Niente da fare nella notte tra sabato e domenica per la modella italo-brasiliana Glelany Cavalcante nella finale 2024 del più importante concorso di avvenenza femminile del pianeta. A Città del Messico è stata una ragazza proveniente dalla Danimarca, la 21enne Victoria Kjaer Theilvig, a vincere la corona più ambita. La danese è stata ritenuta la più avvenente tra 130 concorrenti, anche se poi il numero effettivo è sceso a 125 in seguito a ritiri e pure squalifiche. Al secondo posto si è classificata la rappresentante della Nigeria e terza quella del Messico. Le Miss hanno sfilato in in costume da bagno, abito da sera, abito nazionale, tutti disegnati da Erasmo Fiorentino e per l’ultimo Cavalcante ha scelto come tema il cinema italiano, comparendo con la scritta Cinecittà e tante pellicole di capolavori del Bel Paese che scendevano ai lati. Glelany, 30enne residente a Civitanova, torna così in Italia dopo ben tre settimane vissute in Messico e con esperienze, contatti e collaborazioni in più che si aggiungono a quelli accumulati in questi anni di sfilate, soprattutto dal 2022 quando ha vinto il titolo di Miss Marche e ha preso parte a Miss Italia. Ora l’attendono anche la laurea all’Università per stranieri di Perugia dove frequenta Comunicazione pubblicitaria, e l’attività da imprenditrice nell’abbigliamento online da poco avviata.

Andrea Scoppa