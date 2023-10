Gli Abiti del Sarto Nenè Latini a Recanati per Alessio Boni

Indosserà un abito cucito su misura per lui l’attore Alessio Boni che, a Recanati per le riprese della nuova serie tv sulla vita di Giacomo Leopardi, ha fatto visita all’atelier del sarto Nenè Latini. L’artigiano recanatese non è la prima volta che si trova a ’vestire’ personaggi famosi: nella sua sartoria, ricavato in un palazzo signorile del 1500 e dove sui vecchi tavoli da lavoro viene ancora fatto tutto ’a mano’. Fra i nomi più celebri, Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo e Tom Cruise solo per citarne alcuni. Ora un prezioso ’testimonial’ della bravura di Nenè sarà anche Boni che nella fiction, che andrà in onda su Rai 1 in due puntate, veste i panni questa volta di Monaldo Leopardi, padre del Poeta. Le riprese nella cittadina recanatese, dove da poco si sono concluse quelle per il film "Leopardi & Co." con Whoopi Goldberg, dovrebbero prendere avvio già la prossima settimana con la regia di Sergio Rubini e la co-produzione di Rai Film. La troupe, in città da alcuni giorni, ha già visionato alcune location, tra piazzette, fra cui quella del Sabato del Villaggio davanti alla casa natale del Poeta, palazzo comunale e alcuni caratteristici vicoli cittadini.