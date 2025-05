Gli abiti di Francesca fino a Seoul. Ha firmato la giacca di Morandi

I capi disegnati dalla stilista camerte Francesca Cottone hanno fatto centro a Seoul dove ha presentato a "Milan loves Seoul for Barilla" una collezione capace di coniugare la tradizione sartoriale italiana con quella culinaria della penisola. "Ed ecco – spiega la giovane stilista – che mi sono lasciata ispirare dal pranzo domenicale e così ho disegnato modelli per il teenager, per l’uomo in carriera che torna a casa, per la signora, per la donna in tailleur e per il ragazzo".

Questa collaborazione per il noto marchio italiano è nata nel 2024 quando Cottone è stata premiata in occasione di un contest tra 13 brand e da quella è proseguita con questa nuova avventura a Seoul per Barilla. E da questa occasione sono nate collaborazioni con altri noti brand di calzature coreane. "Poi – aggiunge Cottone – a Seoul ho organizzato delle sfilate con miei abiti per tre giorni di vendita in showroom dove sono stati apprezzati e acquistati cappotti, tailleur e giacche. Sono proprio soddisfatta di questo passo e dei risultati, a fine agosto tornerò ancora in Corea per un altro appuntamento".

L’agenzia Milan loves Seoul fa da ponte perché i marchi italiani possano entrare nel mercato coreano e viceversa. La giovane e talentuosa stilista camerte si era fatta notare quando ha firmato una giacca rosa indossata da Gianni Morandi sul set per il video "L’allegria" e poi per avere vestito alcuni artisti al Festival di Sarnemo. Dopo la maturità scientifica si è trasferita a Milano per frequentare l’Istituto Marangoni e da alcuni anni ha deciso di tornare nel territorio portando quanto appreso all’università e poi nel mondo del lavoro".