"Come società siamo molto attenti alla questione. È importante parlarne sia con i genitori che con gli allenatori", afferma Simone Antinori, responsabile settore giovanile dell’Us Tolentino. "Gli arbitri che dirigono le partite dei ragazzi spesso sono loro coetanei – ricorda –: devono essere ringraziati per quello che fanno e non offesi o aggrediti. Bisogna far capire a tutti, ragazzi e genitori, che si tratta di un semplice gioco. Gli adulti devono dare l’esempio e non, al contrario, far vergognare i propri figli. Non mi capita di vedere certe scene anche perché ci lavoriamo molto, parlandone con gli allenatori e con gli stessi genitori".