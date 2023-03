Gli agenti della polizia locale in cattedra Lezioni di educazione stradale agli alunni

Gli agenti della polizia locale tornano nelle scuole per insegnare l’educazione stradale. "Questo fronte rappresenta una delle funzioni costanti della polizia locale – spiega il comandante Danilo Doria –. Accompagnare la crescita delle ragazze e dei ragazzi è un elemento molto importante sotto l’aspetto normativo, ma soprattutto per garantire una civile convivenza nel rispetto delle regole. Il valore aggiunto è quello di avere come ‘insegnanti’ chi fuori dall’edificio scolastico è preposto al controllo e quindi amplificando al massimo tutte le attività preventive". Dopo l’incontro con i bambini dell’asilo nido Mary Poppins e quelli l’Istituto San Giuseppe organizzato in piazza Mazzini con l’obiettivo di far conoscere le strumentazioni che usano gli agenti, il corso ha coinvolto gli studenti del Convitto "Giacomo Leopardi" e proseguirà in altri plessi.

Presenti, per un saluto alle classi e un augurio di buon lavoro e apprendimento proficuo, gli assessori Katiuscia Cassetta e Paolo Renna, il comandante Doria e la dirigente del Convitto, Roberta Ciampechini. "Questi percorsi di informazione e sensibilizzazione – commenta l’assessore Renna – rivestono una particolare importanza perché avvicinano i giovani a temi centrali come quelli della sicurezza stradale e del rispetto delle regole fino ad arrivare a un uso consapevole dei diversi mezzi di trasporto, dalla bicicletta al ciclomotore e al monopattino".

"Il corso dedicato all’educazione stradale – afferma l’assessore Cassetta – rappresenta per i giovani un’ulteriore occasione di crescita e di responsabilizzazione e un valore aggiunto rispetto alla normale attività didattica ed educativa. Inoltre, da non trascurare, l’importanza di acquisire una maggiore consapevolezza in linea e per realizzare gli obiettivi di autonomia previsti nel progetto della Città dei bambini e delle bambine". Il sostituto commissario Mariapia Marrocchella e il sovrintendente capo Luca Toso, anche con l’ausilio di alcune slides e di video, hanno fornito agli studenti nozioni di base sui principali temi di educazione stradale, con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una coscienza civica della circolazione stradale attraverso la consapevolezza di condotte sicure.