Gli aiuti per i terremotati restano bloccati

di Barbara Palombi

La Croce Verde di Macerata ha attivato una raccolta fondi in aiuto delle popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto. "Ci siamo attivati subito e stiamo ottenendo buoni risultati – spiega Il presidente Angelo Sciapichetti – È un impegno che porteremo avanti nel tempo e a oltranza, perché vogliamo dare un sostegno concreto a tutti coloro che stanno vivendo questa enorme tragedia e siamo soddisfatti del riscontro da parte dei cittadini". Molti non si stanno limitando a fare donazioni in denaro, ma stanno portando beni di prima necessità nella sede della Croce Verde per offrire un valido supporto. "Stiamo ricevendo molti materiali tra cui coperte e vestiti che le persone ci stanno consegnando spontaneamente. Vorremmo spedire il tutto in Turchia, ma non è un’operazione semplice. Non siamo ancora riusciti a stabilire un valido canale che ci consenta di far arrivare il materiale. Per ora non possiamo inviare ciò che abbiamo a disposizione, ma continueremo a cercare di creare un canale che ci consenta di farlo. Porteremo avanti questa iniziativa con il massimo impegno – conclude Sciapichetti – e siamo pronti a collaborare con altri enti e associazioni che vogliano dare un sostegno".