Gli ’alberi’ della speranza

Ultimi giorni per ammirare la mostra di pittura dell’artista Madalin Ciuca, nella sala convegni del Comune di Pollenza, a cura di Arte per le Marche. Inaugurata il 6 aprile, è visitabile fino a domani (oggi e domani dalle 17 alle 20). L’artista, laureato in pittura all’Universitatea de Arte si Design Cluj Napoca (Romania) e attualmente iscritto al dottorato di ricerca in pittura nello stessa università, ha realizzato in occasione del convegno di arte, scienza e teologia dello scorso 23 marzo l’opera ’Alberi’. "Un quadro incentrato sul complesso rapporto tra uomo e natura ancora non risolto, ma che apre una finestra di speranza per il futuro del nostro pianeta", spiegano gli organizzatori. Ciuca ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia a livello locale che nazionale, tra le collettive di pittura va menzionata la sua opera ’Dolce Stin novo’, omaggio a Dante Alighieri per il 700° centenario dalla morte, esposta alla Reggia di Monza. Gli scatti della mostra di Pollenza sono targati Franco Tomassini. Info 3460841246.