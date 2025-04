Gli Alfieri di Mattarella. C’è Michele Barbatelli: "Metto il cuore in ogni cosa che faccio"

Il diciottenne Michele Barbatelli di Appignano è tra i nuovi 29 Alfieri della Repubblica nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa la motivazione: "Per la continuità nell’impegno come volontario a favore del suo paese. Una testimonianza della resilienza delle comunità che popolano i borghi italiani. Michele è un ragazzo sensibile, che ha dimostrato una grande maturità in un periodo molto doloroso per la sua famiglia senza mai venire meno agli impegni scolastici e alla sua attività di volontario alla Pro loco di Appignano. Michele, infatti, è uno dei tanti giovani che si prodigano per mantenere vive le tradizioni del territorio in cui vivono, promuovendone la bellezza e la storia".

Barbatelli, che frequenta l’ultimo anno dell’Ite (Istituto tecnico economico) Gentili di Macerata, ha perso la mamma, la 53enne Maria Pia D’Amico, lo scorso ottobre. Affetta da sclerosi multipla, da quasi sedici anni era in carrozzina. Michele in pratica non ricorda quando lei stava bene. Ma la scuola ha saputo solo l’anno scorso della malattia. Questo per far capire il carattere del ragazzo.

"Michele l’ha sempre aiutata – racconta il padre Fabrizio –, non si è mai lamentato né ci ha fatto pesare la situazione. Non ha mai fatto assenze a scuola, prende bei voti. Ha la testa sulle spalle, dà una mano come volontario della Pro loco per Leguminaria e altre manifestazioni. In passato ha giocato a calcio, con l’Appignanese, l’Aurora Treia e la Treiese. Gli ho insegnato che nella vita l’educazione e il rispetto sono fondamentali, che bisogna rialzarsi quando si cade. E che il bene, prima o poi, viene sempre ricompensato. Michele merita questo riconoscimento. Sono orgoglioso di lui; a contatto con la disabilità, è cresciuto più in fretta".

È stata la scuola nei mesi scorsi, tramite le professoresse, in accordo con la dirigente scolastica Alessandra Gattari e la famiglia, a presentare la candidatura. Una sorpresa che lo studente ha scoperto solo giovedì scorso. E il 15 maggio andrà a Roma, al Quirinale, per la cerimonia di consegna degli Attestati d’onore da parte del Capo dello Stato.

Michele, com’è diventare Alfiere della Repubblica?

"Totalmente inaspettato. Non ho fatto niente di eclatante, ho solo cercato di impegnarmi nelle piccole cose di ogni giorno, di metterci il cuore. Giovedì, quando sono stato convocato dalla dirigente, ho pensato cosa avessi potuto combinare per farmi chiamare da lei. Poi appena mi ha dato la notizia sono stato felice e il primo pensiero è andato a mamma; una volta, guardando una cerimonia con il presidente Mattarella, mi aveva detto che sarebbe stata orgogliosa se un giorno ci fossi stato anche io lì. Sono contento anche perché tengo tanto al mio paese e quando posso do una mano. E poi non capita tutti i giorni di andare in Quirinale".

A chi lo dedica?

"Ovviamente a mamma, e a nonna (paterna) che se n’è andata nel gennaio dello stesso anno. A tutta la famiglia".

Chi sente di ringraziare?

"Tutte le persone che mi sono state accanto in questo periodo, babbo, zia Maria, gli amici di famiglia, che mi hanno fatto sentire a casa, la comunità. Mi hanno tutti coccolato e mi sono stati vicino in paese. La scuola, la dirigente, i professori, eccezionali, le società sportive. Ringrazio anche un ragazzo in classe (con una malattia) che mi permette di aiutarlo e accudirlo; ci rivedo mamma, è un modo per continuare quell’amore".

Progetti in cantiere?

"Ora mi concentro sulla maturità (e sul viaggio post-diploma a Gallipoli con i compagni). Sto scegliendo la facoltà e l’ateneo, comunque nelle Marche: mi piacerebbe il settore marketing. In questi giorni ho preso la patente e a breve dovrei iniziare a lavorare in un cocktail bar. Per crescita personale. "Accumula esperienze in più ambiti, può sempre servire", diceva mamma".

Cosa direbbe a chi non ha fiducia nei giovani di oggi?

"Che non bisogna generalizzare. È pieno di ragazzi che hanno voglia di fare, migliorarsi, spaccare il mondo. I grandi dovrebbero "sfruttare" questa voglia, questa forza".