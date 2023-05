Gli alpini fanno gruppo e si ritrovano a Udine

Gli alpini di Recanati e Castelfidardo hanno risposto presente anche alla 94ª adunata nazionale che si è svolta a Udine nel weekend. Guidati dal nuovo capogruppo Samuele Galassi hanno sfilato Osvaldo Nardi, Sestilio Nardi, Carlo Cipolloni, Fabio Semplici, Francesco Conti, Mauro Ottavianelli e Simone Baiocco, tenendo alto il gagliardetto del gruppo intitolato alla memoria della medaglia d’oro maggiore Mario Alessandro Ceccaroni. Per loro il consueto bagno di folla con tanto di passaggio davanti alle tribune delle autorità dove si è registrata anche la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A prendere parte alla lunga trasferta anche Giuseppe Pioppi che da anni è tesserato come amico degli alpini nel ricordo del suocero Mario Frusto, uno dei reduci di guerra e protagonista della drammatica ritirata di Russia. Le penne nere di Recanati e Castelfidardo, che nell’occasione hanno indossato i nuovi giubbini offerti da Clinica Lab, "ringraziano per l’ospitalità i colleghi del gruppo di Codroipo che hanno allestito un’area attrezzata per tutti coloro che hanno raggiunto il Friuli a bordo di un camper". Il prossimo appuntamento con l’adunata nazionale è a Vicenza nel 2024.

Antonio Tubaldi