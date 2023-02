Gli alpinisti Malatesta e Salvi ospiti del Cai alla Domus San Giuliano

Sabato, alle 17.30 nella sala rosa della Domus San Giuliano, inizierà una serie di incontri organizzati organizzati dal Cai per parlare di montagna. Ad aprire gli appuntamenti saranno due alpinisti marchigiani: Renato Malatesta e Mario Salvi racconteranno la loro spedizione sul Monte Denali, la più alta cima dell’America del Nord, che si trova in Alaska. I due racconteranno le difficoltà incontrate nella loro avventura svoltasi nel maggio scorso, difficoltà correlate alle grandi distanze percorse, ai carichi trasportati (niente sherpa a disposizione), all’isolamento e soprattutto alle proibitive condizioni ambientali. A loro due si è aggiunto il bergamasco Pietro Gatti che però non è riuscito a raggiungere la vetta.