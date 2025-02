Gli alunni del De Magistris scrivono all’assessore: "Con l’accorpamento perderemo i nostri insegnanti"

Anche gli studenti dell’istituto comprensivo De Magistris si oppongono all’accorpamento. Con una lettera inviata all’assessore regionale Chiara Biondi, gli alunni delle medie di Belforte, che fanno capo al comprensivo De Magistris di Caldarola, si oppongono alla decisione della Regione relativa all’accorpamento con l’omnicomprensivo Frau-Leopardi di Sarnano. "Non è vero che non ci cambierà nulla perché andranno via parecchi professori a cui noi vogliamo molto bene" scrivono gli alunni, e nelle poche e semplici righe scritte di getto, con allegate le firme, viene fuori l’amore che bambini e ragazzi del nostro territorio hanno per il servizio scolastico – dice una mamma –. che, con non poche difficoltà, amministrazioni e personale, tentano ogni giorno di rendere il più efficiente possibile". Questa iniziativa spontanea degli studenti, si aggiunge alla lotta che sindaci, personale scolastico e genitori stanno già da diverse settimane compiendo per contrastare questa scelta. "Ci auguriamo con tutto il cuore che questa decisione non si prenda, ma purtroppo non siamo noi a decidere" si conclude così il breve testo inviato dai ragazzi, e la stessa speranza è senza dubbio condivisa dal resto della popolazione, dai genitori e dal personale scolastico. "Ci auguriamo che l’assessore Biondi prenda in considerazione anche queste parole, e valuti valide alternative che non rischino di compromettere la funzionalità, l’organizzazione e l’efficienza delle scuole del territorio" conclude la mamma.