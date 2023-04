Gli alunni del "Mestica" danno lezioni di scacchi: due classi in finale

Classificandosi al secondo posto nella rispettive categorie, le classi maschile e femminile dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica" di Cingoli si sono qualificate per le finali nazionali del torneo di scacchi programmato per le scuole primarie e secondarie di primo grado delle Marche. La tornata conclusiva è in calendario a Montesilvano, nel Pescarese, dal 7 al 10 maggio. Coordinata dall’insegnante Ilde Maggiore, incaricata dalla dirigente scolastica Emanuela Tarascio, la fase regionale con quarantasette squadre partecipanti, è stata disputata a Cingoli, nel salone del "Mestica". Le compagini dell’istituto cingolano con cui ha collaborato il circolo scacchistico "La torre Smeducci" di San Severino, sono state preparate dal maestro Adriano Carletti, da Marco Pelagalli e Irene Micheloni, per l’impegno delle insegnanti propulsive del progetto Cristina Cicconi e Lucia Grassetti. L’assessore comunale Martina Coppari si è prodigata per l’allestimento e la messa a punto della manifestazione a cui ha presenziato il sindaco Michele Vittori. Componenti della squadra maschile (foto sopra) gli alunni Alexander Vornic, Tommaso Del Federico, Francesco Villano, Alessandro Monti, Damiano Campi, Ettore Giovagnoni; insieme al sindaco Vittori (foto sotto) la compagine delle alunne Lara Elena Talmacio, Gioia Ilenia Biondo, Naike Bolletta, Anna Palpacelli, Maria Calvelli, Maria Vigoni.

Gianfilippo Centanni